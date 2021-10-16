بكاء أحمد السقا وزوجته بعد عرض فيلم عن والدها الراحل بمهرجان الجونة

دخل الفنان أحمد السقا، في نوبة بكاء، بعد عرض فيلم تسجيلي عن والد زوجته مصفف الشعر الراحل، محمد الصغير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2021.

انهيار أحمد السقا ومها الصغير بسبب محمد الصغير

ولم تتمالك الإعلامية مها الصغير، ابنة الراحل، دموعها، عقب عرض الفيلم عن والدها، حيث قامت ليلى علوي ولبلبة والمنتج جمال العدل باحتوائهما، والوقوف بجانبهما لمرور هذه اللحظة المؤثرة.

وخلال الاحتفالية أيضا، حرصت الفنانة ليلى علوي، على الحديث عن محمد الصغير، وتذكر ذكرياتهما سويا، مشيرة إلى أن مصفف الشعر العالمي الراحل محمد الصغير كان أول وأكبر داعم لها في القاهرة عقب احترافها الفن.

كما أوضحت ليلى علوي في كلمتها ضمن تأبين محمد الصغير المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة، أنها لم يكن لها أهل في القاهرة، وأنه احتضنها في البدايات، وظل بجوارها طوال مشوارها الفني.

تكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة

يذكر أن الفنان أحمد السقا، كان قد حضر حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي تمت إقامته يوم الخميس الماضي، وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، من قبل المهرجان وسلمته الجائزة الفنانة هند صبري.

وفي اليوم التالي، تمت إقامة مؤتمر صحفي خاص بتكريم الفنان أحمد السقا، وخلال المؤتمر كشف عن كثير من الأسرار الخاصة بحياته الفنية، وعن أصعب المشاهد التي تعرض لها، كما كشف عن أنه دارس للأكشن وكيفية تنفيذه.

وليس هذا فقط، ولكنه كشف عن مفاجأة لجمهوره بأنه سيكون بطل الجزء الثالث من مسلسل الاختيار ويشاركه فيه كل من الفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز.