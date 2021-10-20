«الداخلية» تعلن ضبط «حرامي موبايلات» على «الدائري»

أعلنت وزارة الداخلية ضبط لص سرق هاتف محمول أعلى الطريق الدائري في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ «حرامي المرج».

وكشفت الداخلية، في بيان لها، أنه بعد قيام أحد الأشخاص «مجهول» يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ولاذ بالفرار.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب».

العثور على الهاتف المستولى عليه

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى «تاجر - مقيم بدائرة المركز»، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.