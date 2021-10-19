الداخلية تُحصّل 514 ألف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، عن ضبط 10330 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ10288 شخصًا المقدرة بـ514,400 جنيه، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لنحو 42 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

تحرير 1062 مخالفة للمحلات المخالفة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تحرير 1062 مخالفة للمحلات، مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 261 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1773 أرجيلة.