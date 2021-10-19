الداخلية تطلق خدمة إصدار الرقم القومي بشكل فوري في 5 محافظات

أعلنت الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، اليوم، إطلاق خدمات الإصدار الفوري لبطاقات الرقم القومي بـ 5 مدن جديدة بمحافظات مختلفة، وذلك في إطار توسعة نطاق تطبيق الخدمات الأكثر إنجازاً بقطاع الأحوال المدنية للمواطنين، وكذلك تعميم خدمات الخط الساخن 15340 بخمس محافظات بالإضافة إلى القاهرة الكبرى.

5 محافظات تحصل فيها على الرقم القومي بشكل فوري

وأوضحت الأحوال المدنية، أن تلك المدن التي تصدر فيها بطاقة الرقم القومي بشكل فوري هي: بنها بمحافظة القليوبية والمنصورة بالدقهلية ومدينة أسيوط بمحافظة أسيوط وطنطا بمحافظة الغربية ومدينة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك تمهيداً لتعميمها بشكل كامل تباعاً على تلك المحافظات، بالإضافة إلى محافظات أخرى.

الخط الساخن 15340

وأشارت إلى أن الخط الساخن 15340 الأكثر إنجازاً لتحقيق خدمات المواطنين؛ فيسهل عليهم الحصول على خدمة إصدار بطاقة الرقم القومي ووثاق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة من خلال الاتصال بالرقم 15340 وطلب الخدمة، ويقوم مندوب من مصلحة الأحوال المدنية بالتوجه إلى طالب الخدمة في منزله وتسليمه بطاقة الرقم القومي أو إحدى المصدرات السابق ذكرها له بالمنزل في نفس اليوم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات والتسهيل على المواطنين بكافة السبل لتقديم خدمات القطاع لمواكبة تطبيق خطة الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا في عملية تسهيل تقديم الخدمات.