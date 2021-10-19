الداخلية تُشارك في احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفودًا من مُمثلي «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة – المركز النموذجي للمكفوفين – جمعية المكفوفين المصرية»،

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من خلال تبني وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

جهود الداخلية في خدمة ذوي الإعاقة

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فإنه تم استعراض الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

توزيع العصا البيضاء على المكفوفين

وفي نهاية اللقاء، تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين، وتسليم ممثلي الجهات المشاركة عدد آخر؛ لتوزيعها على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تقرر الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع.