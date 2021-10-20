السقا: أشارك في بطولة «الاختيار 3».. ومراتي وولادي أفضل ما في حياتي

أكد الفنان أحمد السقا أنه يحب السينما أكثر من الدراما، وأنه يحب «الدور الحلو»، مضيفا أن السينما أكثر تأثيراً لأنها تاريخ، موضحا: «لو جالي دورين حلوين دراما وسينما هوفق بينهم عن طريق ترتيب الأولويات».

وكشف السقا خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، عن خطواته الفنية المقبلة أنه لديه ثلاثة أعمال هي فيلم «العنكبوت» وفيلم «السرب».

وأوضح السقا أنه سيشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» مع الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتحدث السقا عن طبيعة دوره في المسلسل، مؤكدًا أنه لم يقرأ الاسكريبت حتى الآن «لسه لحد دلوقتي ماجاليش الاسكربيت»، موضحًا أن المخرج أحمد نادر جلال يعكف حالياً على إعداد فيلم جديد له.

وأكد السقا أن زوجته مها الصغير تمثل الكثير له في حياته، مشيرًا إلى أنه تزوجها وعمره 24 عاما وكان عمرها 20 عاما، «تقريباً ربينا بعض عشان قعدنا لوحدنا فترة لحد ما ربنا أكرمنا بياسين ونادية وحمزة».

وأشار إلى أنه يعتبر أبناءه أصدقاءه وأنه يلعب معهم ويتدرب على الملاكمة مع نجله حمزة، معتبرا أن «نادية دلوعة باباها»، لافتًا إلى أن نجله ياسين يدرس التمثيل والإخراج والتصوير، وكان لديه تجربة لكن لم تكتمل «رجع لدراسته وربنا يعمله اللي فيه الخير وأنا بديله النصيحة ده الحلو وده الوحش زي ما أبويا علمني وعمل معايا»، مؤكدًا أن أفضل ما في مسيرته وحياته هي زوجته وأولاده.