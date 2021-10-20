السقا: عمري ما اشتغلت بدوبلير.. واتصابت في عيني بسبب «الجزيرة»

قال الفنان أحمد السقا، إن فيلم «مافيا» حقق نجاحا كبيرا وكان بداية انطلاقة الفنان مصطفى شعبان، مؤكدا أنه كان يشاهد المطاردات في فيلم «تيتو» بنفسه، مواصلا: «أنا اللي نطيت في النيل عشان جبنا شخص دوبلير رفض وقال النطة دي مش أمان واليوم ده اتكلف 2 مليون جنيه وعملت المشهد ده 3 مرات ومن ساعتها اتعلمت وبقى عندي فريق بشتغل معاه وكله مصريين وبقيت محدد خط سير وأنا بعمل أكشن، وأنا الحمد لله عمري ما اشتغلت بدوبلير مبعرفش أعمل كده بتجنن بقيت دارس الأكشن بعد ما كنت بشتغل على باب الله وخلاص».

فيلم «الجزيرة» أصاب السقا في عينه

وأضاف «السقا»، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يحتفظ بكل السيناريوهات وملابس الأفلام وما زال يحتفظ بالملابس بعد انفجار قنبلة فيه أثناء تصوير فيلم «إبراهيم الأبيض»، لافتا إلى أن لديه إصابة في رجله أثناء تصوير أحد الأفلام، بجانب إصابته في عينه أثناء تصوير فيلم الجزيرة وأصيب بنزيف في المخ، واستعان بطائرة لنقله إلى القاهرة ليتم علاجه وتم علاجه على يد الدكتور حازم ياسين، حيث ركب عين زجاجية وبعد فترة عادت عينه للرؤية بشكل أفضل، متابعا: «الدكتور قالي اللي عمل العملية دي ربنا مش أنا، كل شغلانة فيها مخاطرة، لو ده التمن لحب الناس فأنا راضي».