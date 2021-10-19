أحمد السقا يكشف عن حلمه قبل التمثيل: «ضابط عمليات خاصة»

كشف الفنان أحمد السقا، عن حلمه الذي كان يراوده منذ الصغر، قائلا إنه كان يحلم بأن يصبح ضابط شرطة، وبالتحديد ضابط عمليات خاصة، لكن لم يكتب له الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا الحلم، فقدم بعدها بمعهد سينما قسم إنتاج، وبمعهد فنون مسرحية قسم دراما، فلم يوافق باختبارات القبول بمعهد سينما، موضحًا أنه حين ذهب لاختبارات قسم معهد فنون مسرحية، تفاجأ أنه سيختبر بقسم التمثيل وليس بقسم الدراما كما كان يظن.

وأوضح «السقا»، خلال حديث مسجل مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة on، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وأذيع مساء اليوم الثلاثاء، أن موظف شؤون الطلبة بمعهد فنون المسرحية يدعى «الأستاذ حامد»، هو من أخبره بحضور مشهدين قبل أن يخضع لاختبارات هذا المعهد، لأن استماراته قسم تمثيل وليس دراما، مؤكدًا أنه لم يجد حينها حل سوى الخضوع لهذه الاختبارات.

اختبارات معهد الفنون المسرحية

وتابع أنه كان خائفًا بشكل كبير من هذه الاختبارات، قبل أن يتقابل مع الفنانة صفاء الطوخي والفنان ضياء عبدالخالق، اللذان ساعدوه بمنزل والداتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال، في اختيار المشهدين والتدريب عليهما، وبالفعل خضع للاختبارات وتخطاها.

وأضاف أنه كان حينها يلعب كرة القدم بأحد الأندية، وملتزم بتمرينات ومباريات، وبشكل مفاجىء وجد نفسه طالب بمعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، وملزم بدراسة 23 مادة، فابتعد عن كرة القدم ورغب في تركيز اهتمامه على الدراسة، حتى استطاع أن يتفوق على كل زملائه، وكان مرشح أن يكون معيدا بهذا المعهد قبل أن يحصل على هذا المنصب صديقه الفنان مجدي كامل.

أحمد السقا: «أول قلم اضربته جابلي ارتجاج في المخ»

وأضاف «السقا» أنه من بعد الدراسة اتجه إلى عالم التمثيل، بعدما ساعدته الفنانة الدكتورة سميرة محسن، التي رشحته للمشاركة في تمثيل أكثر من عمل، ومن بعدها انطلق في مشوراه الفني.

وحكى «السقا»، أن أول مشهد درامي مثله بمسيرته الفنية، كان بمسلسل «النوة»، واجتمع فيه مع الفنانة فردوس عبدالحميد، وتعرض خلاله للضرب بالقلم منها، ولأنه لا يعلم طريقة تصوير مشاهد ضرب الأقلام تعرض للارتجاج بالمخ، ممازحا: «خدت القلم فوقت في مستشفى الهرم».