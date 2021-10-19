أحمد السقا: «تلت مشواري الفضل فيه يرجع لمحمد هنيدي»

كشف الفنان أحمد السقا، عن بعض الأمور الخاصة بحياته العملية وبداياته الفنية، قائلا إنه تتلمذ على يد الفنان يحيى الفخراني، وأن الفنان محمد هنيدي صاحب الفضل على جيل كامل، وهو رأس السهم الذي نفذت وظهر بعده جيل كامل وأعطاه فرصة كبيرة في أفلام منها صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام، مواصلا: «تلت مشواري الفضل فيه يرجع لمحمد هنيدي».

وأضاف «السقا»، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي،« يحي الفخراني رمى خرسانة أحمد السقا واستلمني بعد كده العدل جروب وتبنوني، وأنتجوا ليا أفلام وكان من حظي إن فترتنا كل ممثل كان بيشتغل مع مخرج معين، لكن أنا اشتغلت مع خالد مرعي وساندرا نشأت وأحمد نادر جلال ومخرجين كتير علموني كتير زي طارق العريان ومروان حامد».

أحمد السقا: «بشتغل لحد ما أقع»

وأكد الفنان أحمد السقا، أن السينما سلعة اقتصادية وثقافية إذ يريد المنتج المكسب، وكانت مصدر الدخل القومي الثاني في الخمسينات بعد القطن وهي صاحبة أصغر دور رأس مال كما أنها توفر فرص عمل كثيرة جدا، متابعا: «أنا ساعات ببقى بموت في البيت بس بنزل عشان ورايا 50 راجل بشتغلوا بنزل عشانهم، إحنا بنشتغل من 11 إلى 12 ساعة وساعات الزنقة بنشتغل 18 ساعة و 24 ساعة، وأنام تلت ساعة عشان أقف عليهم 7 ساعات، أنا مبقولش مش قادر طول منا واقف بشتغل بس بقع مرة واحدة بقى ومبقاش دراين بالدنيا».

نجاح غير متوقع لـ«شورت وفانلة وكاب»

وذكر أن فيلم «شورت وفانلة وكاب» تعرض لأزمات في الإنتاج، ولكن جرى استكمال الإنتاج، والاستعانة بالفنانة نور التي وافقت على العمل، ومن بعدها قررت أن أبذل قصاري جهدي، مؤكدا أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وهو لم يتوقع هذا الأمر، متابعا: «شورت وفانلة وكاب كان سبب سعدي، وأنا بصور مشهد نطيت في البحر قالولي أنت تحتك قرش أطلع مطلعش درفيل وفضلت ساكت، وقولت يا ليلة طين، بس الحمدلله الفيلم نجح، والصخرة اللي كنت بصور عليها سموها صخرة السقا، لما بتيجي السياحة العربية بيقولوا عاوزين نتصور عند صخرة السقا».