انفجار ضخم يهز كابول وأنباء عن وقوع ضحايا

وقع انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول، قرب مقر وزارة الداخلية والقيادة العامة للأمن وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية»، وأوضحت وسائل إعلام أفغانية، أنّ انفجارا ضخما هزّ العاصمة كابول صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط ضحايا.

أنباء عن ضحايا في انفجار ضخم هزّ كابول

وذكرت وكالة «آماج نيوز» الأفغانية، أنّ الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود وفقا لصحيفة لما نقلته الاتحاد الإماراتية، بينما أوضحت وزارة الداخلية أنّ مجهولا ألقى قنبلة يدوية على سيارة مارة تابعة لعناصر حركة طالبان، وأكدت الوزارة إصابة اثنين من عناصر الحركة.

وقال أحد السكان المحليين، واسمه عبدالفتاح: «سمعنا دوي انفجار كبير في محلية دهمازانغ بمنطقة الشرطة الـ3 في نحو الساعة 7:50 صباحا بالتوقيت المحلي، وتسبب صوت الانفجار ببث حالة من الذعر بين الناس، ومن طبيعة الانفجار، يمكن أن يكون سيارة مفخخة» وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

قوات حركة طالبان تهرع لمنطقة الانفجار

وتابع أنّ قوات طالبان الأمنية هرعت إلى المنطقة على متن مركبات، متابعا: «أعتقد أنّ قوات طالبان كانت مُنبّهة تجاه هجوم وشيك، لأنها أقامت عدة نقاط تفتيش في مدينة كابول يوم الثلاثاء، وفحصت كل مركبة تمر عبر الطرق الرئيسية في مواقع متفرقة بالمدينة»، فيما لم تعلق طالبان على الحادث.