تطوير مدارس ومجمعات للخدمات ضمن «حياة كريمة» في الغربية (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على فيس بوك، آخر مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية وإنجازاتها بمحافظة الغربية، ففي إطار المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، تُنفذ المشروعات على قدم وساق، وجارٍ إنشاء مركز شباب تفهنا العزب، وأعمال المدرسة الثانوية المشتركة تفهنا العزب ومدرسة الوحدة الابتدائية، المجمع الخدمي، والمجمع الزراعي البيطري بالقرية، وفي قرية ميت الرخا، جارٍ العمل على ترميم مكتب البريد، واستكمال العمل في مدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة في عزبة سلام، وجار العمل في المدرسة التجريبي بالقرية.

قرية ششتا وكفر ششتا وشبراملس

وعن قرية ششتا وكفر ششتا وشبراملس، جار أعمال محطة الصرف الصحي بقرية كفر ششتا، والصرف الصحي بقرية شبراملس، وأعمال مدرسة الشهيد الرائد عمرو خالد حسين، وأعمال المجمع الخدمي والمجمع الزراعي ونقطة إسعاف شبراملس.

قرى وحدة سنبو الكبرى

أما قرى وحدة سنبو الكبرى، فيستمر العمل في مشروع المجمع الزراعي الحكومي ومشروع الصرف الصحي ومشروع المجمع الحكومي وتأهيل الترعة بقرية سنبو الكبرى، وتطوير مدرسة كفر إسماعيل الابتدائية المشتركة بقرية كفر إسماعيل، وتطوير مدرسة الشهيد أشرف الشناوي ومحطة الرفع للصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش، واستمرار العمل بمحطة الرفع للصرف الصحي بقرية كفر إسماعيل، ومحطة الرفع للصرف الصحي بقرية كفر غازي، وأعمال مدرسة دكتور نزية فتحي خلف الابتدائية، ومحطة الصرف الصحي بقرية حنون.

قرية شرشابة

وفي قرية شرشابة، جار عمل إحلال جزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة سابقا (الشهيد احمد محمود مرعز)، وأعمال المجمع الخدمي والمجمع الزراعي وأعمال ترميم مدرسة شرشابة الإبتدائية المشتركة، وأعمال مدرسة شرشابة الإعدادية الجديدة بنات للتعليم الأساسي، وأعمال مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين.

قرية نهطاي

أما في قرية نهطاي، جار تبطين ترعة العطف وأعمال بناء مجمع زراعي بيطري، وبناء مجمع خدمات، فضلا عن أعمال تغيير أعمدة وكابلات الكهرباء على ترعة العطف، وتجديد مدرسة الشهيد مقدم طيار أحمد نبيل محمد الطنطاوي عمارة الثانوية، وتجديد مدرسة الحاج محمد المدني خليل المشتركه بقرية العايشة.

قرية السملاوية

وفي قرية السملاوية، وصل أول محول جديد بقوه 500 ميجا، وجرى تغيير كابلات خروج محول رقم 3 بأخرى أكبر، ودعم الشوارع في السملاوية بخطوط مياه للشرب في الأماكن المحرومة، وجارٍ العمل في الصرف الصحي بحري السكة الحديد بالسملاوية.

قرية بسنباط

وفي قرية بسنباط، تستمر أعمال المجمع الخدمي والمجمع الزراعي بقرية سنباط، وجار ترميم مبنى بمدرسة سنباط التجارية، وترميم مبنى بمدرسة سنباط الإعدادية بنين، وإنشاء جناح بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة، وجناح بمدرسة سنباط الإعدادية بنين بقرية سنباط، وتتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.