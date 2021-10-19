البحوث البيئية بـ«عين شمس» تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية حياة كريمة»

نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، مؤتمرًا بعنوان احتفالية البيئة العربي، تحت شعار «بيئة ذكية حياة كريمة»، وتخلل المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية حول تحويل البيئة العربية إلى بيئة ذكية خضراء.

ترأس المؤتمر كل من الدكتور نهى سمير، عميدة المعهد، والدكتور أشرف عبد العزيز، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، ونواب المؤتمر كل من الدكتورة هالة عوض الله والدكتورة ريهام رفعت.

استعراض الجهود المبذولة من المعهد

وبحسب بيان، تم استعراض جميع المجهودات المبذولة، التي قام بها المعهد خلال فترة تولي الدكتورة هدى سمير، عمادة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ووحدة التحول الأخضر، بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات العامة والطلبة المتميزين.