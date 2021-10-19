«الهجان» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في 3 قرى بالقليوبية

في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات «حياة كريمة» في نطاق محافظة القليوبية، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، الأعمال الجارية اليوم بقرى منشأة الكرام والشوبك وكفر الشبين، لتفقد المشروعات التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشروعات قرية منشأة الكرام

وفي قرية منشأة الكرام، تابعت «حياة كريمة» بمتابعة الأعمال الجارية بمدرسة عبد الرحمن عويس للتعليم الأساسي (إنشاء جديد)، وبلغت نسبة الإنجاز 45%، وتم أيضا تفقد مشروع مد وتدعيم شبكات المياه بطول 11.5 كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90%، إلى جانب تفقد أعمال مدرسة منشأة الكرام الإعدادية المشتركة، وقد بلغت نسبة الإنجاز 85%.

ومن ناحية أخرى، تم تفقد مشروع الصرف الصحي بنطاق القرية، كما تم متابعة أعمال محطة رفع منشأة الكرام بنسبة إنجاز 20%، كما بلغت نسبة إنجاز شبكات الانحدار 70%، وأيضا تم تفقد أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بعرب الصوالحة، بطاقة استيعابية 20 ألف متر مكعب في اليوم، وتعتبر من المحطات المميزة كونها محطة معالجة ثلاثية، بنسبة إنجاز 10%.

مشروعات قرية الشوبك

وفي قرية الشوبك، تم تفقد أعمال الصرف الصحي بها، كما تم متابعة الأعمال بمركز شباب كفر الشوبك، وبلغت نسبة الإنجاز 55%، هذا إلى جانب تفقد مدرسة الشهيد صلاح قطب الابتدائية، وقد بلغت نسبة الإنجاز 40%، إلى جانب متابعة أعمال المياه والوصلات المنزلية وقد بلغ الطول 13 كم وبلغت نسبة الإنجاز 95%.

مشروعات قرية كفر شبين

وفيما يخص قرية كفر شبين، فقد تم تفقد مركز الشباب بشبين، وقد بلغت نسبة الإنجاز 97%، إلى جانب متابعة إنشاءات المجمع الخدمي بكفر شبين، وتم صب سقف الدور الثاني وأعمال مباني طوب الدور الأرضي، بنسبة تنفيذ 47%، وفيما يخص المجمع الزراعي بالقرية، فجارِ البدء بأعمال التشطيبات، وقد بلغت نسبة التنفيذ التي حققتها حياة كريمة بها 50%، كما تم الرفع المساحي لمركز صحة كفر شبين، وسيتم التقييم والتنفيذ طبقا لمعايير التأمين الشامل.

وفيما يخص الكهرباء، تم اعتماد المقاسات والرسومات التنفيذية من شركة كهرباء جنوب الدلتا، وتم البدء في تمديد كابلات الجهد المتوسط، وجارِ أعمال صيانة ودهان أعمدة الجهد المنخفض.