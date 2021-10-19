محافظ الغربية يتفقد مشروعات قطاع الصحة ضمن «حياة كريمة» في قرى زفتى

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية بقرى مركز زفتى، حيث تابع نسب تطوير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، وتفقد قطع أراضي سيتم إقامة بعض المشروعات عليها، وذلك بحضور نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية يشدد على إنهاء إجراءات المشروعات الخدمية

يأتي ذلك استمرارا لجولاته اليومية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أرض الواقع، وبدأت الجولة بقرية دهتورة، حيث تفقد مبنى وحدة طب الأسرة والتي سيتم تطويرها بتكلفة مالية تقدر بـ 4 ملايين جنيه.

إنهاء مشروعات المركز الطبي بقرية دهتورة والوحدة الصحية

كما تفقد أرض المركز الطبي بدهتورة، وكذلك أرض المركز الطبي بقرية كفر شبرا قلوج، وقطعة الأرض المقرر إقامة الوحدة الصحية عليها بقرية ميت النور، وتفقد مركز صحة الأسرة بقرية شرشابة، والذي سيتم تطويره بتكلفة 4 ملايين جنيه، إلى جانب متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها في بئر المياه الارتوازي بنفس القرية.

محافظ الغربية يختتم جولته بمركز رعاية الأسرة الأولية بقرية شبراملس

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز رعاية الأسرة الأولية بقرية شبراملس، مشددا على إنهاء كافة الإجراءات والمشروعات حسب جدول زمني محدد ونموذجي بنطاق قرى مركز زفتى.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ 365 مشروعا بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.