رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات الكهرباء في مبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات قطاع الكهرباء التي يجري تنفيذها فى إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مدبولي: مشروعات الكهرباء ضمن حياة كريمة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات

وأكد رئيس الوزراء، أن ما يجري تنفيذه من مشروعات في قطاع الكهرباء بالقرى والمدن المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، سيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى خدمات الكهرباء والإنارة العامة بهذه القرى وتوابعها، إذ يجري العمل على رفع كفاءة الشبكات الكهربائية، وتعديل الجهد المتوسط والمنخفض بها.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة، وما يتعلق ببنود التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الأعمال، من خلال الشركات المنفذة، فضلا عن التنويه إلى المهمات والتوريدات المطلوبة لاستكمال الأعمال، وأسعارها، إذ أكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في هذه الأعمال، وكذا مناسبة الأسعار لما جرى الاتفاق عليه مع الشركات الموردة، وتنفيذ المشروعات بجودة عالية.

وحضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة «بجسكو»، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء محمد مشعل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.