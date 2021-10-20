خطوات تقديم تظلم في حالة حذف بطاقة التموين بالخطأ

يواجه بعض المواطنين مشكلة الحذف من بطاقة السلع التموينية، الأمر الذي دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق لتوضيح أسباب حذف البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، موضحة أنه جرت مراجعة جميع البيانات الخاصة بالمواطنين، لمعرفة من يستحق إعادة بطاقة التموين له مرة أخرى، ومن رفض طلبه، مؤكدة أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الوزارة ومديريات ومكاتب التموين على مستوى المحافظات، بلغ مليون تظلم لمواطنين تضرروا من قرار حذفهم من بطاقات الدعم التمويني.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات تقديم تظلم من مديرية التموين في حال الحذف من بطاقة التموين، والفئات المعفاة من التموين، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات تقديم تظلم في حال حذف بطاقة التموين

- يقدم التظلم إلى المديرية التموينية من خلال الذهاب إلى المديرية التابعة لها الفرد.

- يجب أن يكون هناك مستند يثبت أن الفرد يستحق بالفعل التموين وأن الحذف خطأ.

- يجب شراء طلب إعادة فتح التظلم على أن يرفق بالطلب إثبات أن هناك ظلم وقع على الفرد سوء كان فاتورة الموبايل أو وصل النور أو شهادة من المرور تثبت عدم امتلاكه سيارة موديل 2014، أو بيان بالمرتب أو المعاش من التأمينات.

- في الخطوة التالية عقب تقديم الأوراق التي تثبت صحة التظلم، تقوم المديرية بمراجعة طلب المتظلم وتدقيق البيانات في حالة التأكد من صحة البيانات فإنه يجرى إعداد التماس إلى وزير التموين بشأن تظلم صاحب البطاقة.

- فور موافقة الوزير على طلب الالتماس تقوم مديرية التموين بتحويل الطلب إلى إدارة البطاقات بالديوان العام لوزارة التموين، لفحص التظلم مرة أخرى.

- أخيرا في حالة صحة البيانات يعاد مقدم الطلب إلى منظومة الدعم السلعي من خلال إخطار شركة تكنولوجيا المعلومات لإعادة إدراج البطاقة ضمن قوائم الصرف السلعي.

الفئات المعفاة من بطاقة التموين والدعم السلعي

وكانت قد نوهت في وقت سابق الوزارة أن هناك فئات معفاة من البطاقة التموينية وأبرزها على النحو التالي:

- تحذف الأسرة التي تدفع مصروفات طفلها في المدرسة تتعدى 20 ألف جنيه.

- أصحاب الحيازة الزراعية تتعدى 10 أفدنة.

- المسؤولون الذين يتولون مناصب عليا في البلاد.

- المواطن الذي يدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

- الأشخاص الذين تتعدى فاتورتهم في استهلاك الكهرباء 650 كيلو وات.

- الأشخاص الذين يحصلون على راتب أكثر من 2400 جنيه.

- أصحاب المعاشات أكثر من 1500 جنيه.

- أصحاب المؤسسات والشركات الكبرى الذي يبلغ رأس مالهم أكثر من 10 ملايين جنيه.

- الأشخاص الذين يمتلكون سيارة فارهة بداية من موديل عام 2014، والذين يسددون قيمة الضريبة المضافة.