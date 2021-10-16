شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.. «منها تغيير محل الإقامة»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2021، عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، تهدف للتسهيل على المواطنين الراغبين في تحويل إصدار بطاقة التموين لمحافظة أخرى.

شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2021

تأتي شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2021 وفقًا للوزارة، بحيث تُطبق على أي مواطن اضطر إلى تغيير محل إقامته ببطاقة الرقم القومي، أو نظرًا لظروف عمله، وحتى يتمكن من صرف الخبز والتموين من المحافظة التي يرغب في الصرف منها، عليه تغيير محافظة إصدار البطاقة للمحافظة التي يرغب الصرف منها.

11 خطوة تنفيذية ضمن شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2021

وتنفيذًا لشروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2021 عبر بوابة مصر الرقمية لابد من اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية .

- الضغط على أيقونة التموين.

- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

- الضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط».

- الضغط على كلمة «التالي».

- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

- بعد ذلك يتم عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

- يتم تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

- الضغط على «التالي».

- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.

وفي وقتِ سابق من أكتوبر الجاري، اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على جميع المواطنين وخاصةً مواطني القاهرة والجيزة والقليوبية أن يتم صرف الخبز لهم، من محافظة صدور البطاقة التموينية فقط من خلال صدور قرار فصل صرف الخبز جغرافيًا من محافظات القاهرة الكبرى.