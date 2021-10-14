كيفية تفعيل بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية في 9 خطوات

تعد البطاقة التموينية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها لكافة المواطنين صرف الحصص الشهرية المخصصة لهم من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكن هناك بعض المشاكل التي قد تواجه المواطنين بشأن بطاقات التموين مثل توقف عمل البطاقة، التي ينبغي وقتها تفعيل بطاقة التموين من أجل الاستمرار في صرف الحصة الشهرية، لذا توضح «الوطن» كيفية تفعيل بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية من خلال 9 خطوات.

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

1 - عليك في البداية فتح بوابة مصر الرقمية، التي يمكن الدخول إليها لمن يرغب في تفعيل بطاقة التموين 2021 من خلال الضغط على الرابط التالي.

2 - بعد ذلك يجب عليك أن تضغط على الأيقونة «الخدمات التموينية»، التي تعد من ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين.

3 - ينبغي عليك بعد ذلك كخطوة تالية الضغط على أيقونة «ابدأ».

4 - تظهر بعد ذلك أمامك العديد من البيانات المطلوب إدخالها من أجل استكمال الخطوات وتفعيل بطاقة التموين.

5 - استمر في تتبع خطوات تفعيل بطاقة التموين 2021 والإطلاع على كافة الشروط والأحكام التي تتعلق بطاقة التموين، ويمكنك معرفتها من خلال الضغط على أيقونة «الشروط والأحكام».

6 - عليك في الخطوة التالية أن توافق على الشروط حتى يمكنك الاستمرار في خطوات تفعيل بطاقة التموين 2021.

7 - الضغط على أيقونة «التالي»، والاستمرار في تتبع باقي الخطوات.

8 - يتم إرسال كود أو رمز تفعيل بطاقة التموين على رقم الموبايل الخاص بالمستخدم.

9 - أخيرًا عليك كتابة الكود الذي تم استلامه عبر الهاتف المحمول، ويمكنك بعد ذلك تتبع طلب تفعيل بطاقة التموين، عن طريق الضغط على أيقونة «تتبع الطلب».