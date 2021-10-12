يشهد المتصفح العالمي جوجل، تزايد البحث حول طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، خاصة بعدما أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أحقية الفئات الأولى بالرعاية في استخراج بطاقات تموينية جديدة وإضافة المواليد من أبنائهم بشروط.

وبسبب توقف خدمة الإضافة للأبناء غير المقيدين تموينيا على بوابة مصر الرقمية، بسبب تزايد الضغط على بوابة مصر الرقمية من قبل فئات ليست أولى بالرعاية رغبة منهم في تسجيل المواليد، لا يزال يبحث العديد من الفئات حول طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية 2021 وعن طريقة تسجيل المواليد مع استمرار تعطل خدمات الإضافة على بوابة مصر الرقمية.

فيما لا تزال خدمة إضافة أفراد جدد متاحة على موقع دعم مصر، والذي يقدم نفس الخدمات الحكومية التموينية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، حيث يجرى تسجيل المواليد عبر موقع دعم مصر من خلال اتباع 11 خطوة عبر الرابط الرسمي لموقع دعم مصر.

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية 2021 دعم مصر

1- تصفح موقع دعم مصر من هنــــــــا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند «تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات.