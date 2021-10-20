الجزار يتابع مقترحات تشغيل وإدارة أكبر حديقة بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي الوزارة والمكتب الاستشاري لمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض مقترحات تشغيل وإدارة مشروع الحدائق والفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروع، والمنشآت والمرافق الذكية التى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر ضمن مكونات المشروع.

دعوة كبرى الكيانات المصرية والعالمية لعرض الفرص الاستثمارية بالمشروع

وقال الجزار، إنه يجب إدارة وتشغيل مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، على أعلى مستوى لإدارة المشروعات المثيلة على مستوى العالم، وبما يتلاءم مع مستوى وطبيعة المشروع، الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، وللحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها بهذا المشروع القومى الهام.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على توجيه الدعوة لكبرى الكيانات المصرية والعالمية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروع، وتقديم العروض لإدارة وتشغيل المشروع، طبقًا لأحدث النظم العالمية، كما تم عرض عدد من التجارب العالمية لإدارة وتشغيل المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

أكبر حديقة بالشرق الأوسط وثاني حديقة على مستوى العالم

وتابع الجزار، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد الجزار، أن المشروع يحتوي على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية «بحيرة القراءة والعلوم، وحديقة تعليمية للأطفال، والساحة الاحتفالية، وبحيرة الفنون، والحديقة التراثية، والنادي الريفي، والنادي الرياضي، والساحة المركزية، ومجمع المطاعم، والسينما المفتوحة، والحديقة التفاعلية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة القوارب، وواحة الرفاهية، وحديقة ذات طابع إسلامي».