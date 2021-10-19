مسؤولو الإسكان يتابعون أعمال الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير أعمال الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان، ورافقه المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومسؤولو الجهاز، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات أمام المشروعات القومية.

تنفيذ أعمال موقف السيارات ومحطات القطار الكهربائي

وقال المهندس أحمد عمران أحمد، إنه جارٍ تنفيذ أعمال الفرمة للطرق وطبقة الأسفلت وموقف انتظار سيارات لمحطات القطار الكهربائي، للربط على طريق الروبيكي وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بطول حوالى 5 كم، حيث يعد مشروع القطار الكهربائي شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد مسؤولي الوزارة، أعمال موقع 116 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين غرب الحي الـ14 لمتابعة أعمال الطرق «طبقة الأسفلت»، وأعمال تنسيق الموقع، ليتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.