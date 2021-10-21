أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي 2022: 4 فئات تبدأ بـ450 ألف جنيه

يشهد السوق المصري تباينا في أسعار السيارات بسبب تراجع أعداد الموديلات المطروحة من بعض الطرازات، سواء الأوربية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية، ومن أبرز تلك الشركات التي شهدت زيادة مؤخراً في أسعارها.. سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية.

ابرز الزيادات كانت من نصيب السيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022 التي شهدت ارتفاعا بقيمة 10 آلاف جنيه على مختلف فئاتها بالسوق، كما ارتفع سعر طراز إكسباندر 2022 الجديدة بقيمة 5 آلاف على جميع فئاتها، وفقا لأسعار وكيلها في السوق المحلي.

قائمة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 425,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 460,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 500,000 جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022

السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، وينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية، كما تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2022 الجديدة

تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتطرح داخل السوق المصري بفئتين، وسعر الفئة الأولى 330,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 355,000 جنيه.

مواصافات ميتسوبيشي إكسباندر 2022

السيارة ذات محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 104 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتأتي السيارة بمنظومة الجر الأمامي للعجلات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 13.8 ثانية، وسرعة السيارة القصوى 170 كيلومتر/ ساعة،وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم حوالي 5 لترات من الوقود.