ضبط 9 أشخاص لإدراتهم مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقليوبية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 9 أشخاص لإدارتهما مركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة، وصرف عقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام شخصين «هاربين» باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها، وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 9 أشخاص لستة منهم معلومات جنائية.

75 شخص بداخل الفيلا: يعتدى علينا ويتم تقيدنا

وتبين وجود 75 شخص بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم.

وأسفر تفتيش الفيلا عن ضبط كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، و6 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء، ومبالغ مالية محصلة من النزلاء، بالإضافة إلى سيارة تستخدم في نقل النزلاء.

وضبط أجهزة وزارة الداخلية العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.