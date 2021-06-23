انتحار شاب شنقا في الدقهلية بعد علاج 10 أيام من الإدمان

أقدم شاب على الانتحار شنقًا في محافظة الدقهلية، بعد 10 أيام فقط من بدء علاجه من إدمان المواد المخدرة، فقام بتعليق نفسه بواسطة ربط «كوفية وإيشارب» بحلقة حديدية بسقف غرفة نومه بقرية «الخمسة» مركز تمي الأمديد.

وأكدت والدة الشاب أن نجلها من متعاطي المواد المخدرة، وبدأ في العلاج منها منذ 10 أيام بالمنزل ومر بحالة نفسية سيئة على أثر ذلك، واكتشفت اليوم قيامه بشنق نفسه، ولم تتهم أحدًا في وفاته، بينما تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

ورود بلاغ بانتحار شاب في تمي الأمديد

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بقرية «الخمسة» دائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالانتحار شنقا بمنزله الكائن بذات القرية.

معاينة المباحث لمكان انتحار شاب في الدقهلية

وانتقل ضباط مركز تمي الأمديد إلى مكان الواقعة، وبالفحص ومناظرة الجثمان تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق، وأن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثالث عبارة عن غرفة ودورة مياه، وقيام المدعو «أحمد .إ ل.»، 21 سنة، مبيض محارة ، ومقيم بذات القرية، بالانتحار شنقا بواسطة كوفية وإيشارب معلق بحلقة حديدية بسقف غرفة نومه وأسفله سرير، وقيام الأهالي بإنزاله ووضعه على سرير غرفة النوم.

وتبين وجود حز بالرقبة من الأمام، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال والدته المدعوة «كوثر.أ ع. »، 43 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، أكدت أن نجلها يقيم بمفرده بالطابق الثالث، وأنه من متعاطي المواد المخدرة ويعالج منها منذ 10 أيام بالمنزل ويمر بحالة نفسية سيئة على أثر ذلك، واكتشافها اليوم قيامه بشنق نفسه.

وورد تقرير مفتش الصحة بوجود آثار شنق وزرقة حول الرقبة، والجثة تحت تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1904 إداري لسنة 2021 مركز تمي الأمديد ، وجاري العرض على النيابة العامة.