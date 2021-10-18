إجراء عاجل من الداخلية بشأن تداول مقطع فيديو لمشاجرة على «فيس بوك»

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب مستخدمًا آلة حادة «سلاح أبيض».

مشاجرة في الفيوم وراء انتشار مقطع الفيديو

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية في الفيوم، من تبين حقيقة الواقعة التي تتمثل في حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بين كل من طرف أول «عامل»، مصاب بجرح قطعي في الرأس، وطرف ثانٍ «4 أشخاص من بينهم ثلاثة أشقاء» تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدي والسلاح الأبيض المشار إليه؛ بسبب خلافات بينهم بشأن محل خاص بالأول «مستأجر» من الطرف الثاني، بعد أن سبق وتعدى المصاب على أحد المتهمين من الطرف الثاني.

ضبط أحد مرتكبي الواقعة

عقب تقنين الإجراءات ضبطت الأجهزة الأمنية بالفيوم، أحد المتهمين من الطرف الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.