نشاط الرياح واضطراب الحركة الملاحية بالبحر الأحمر

شهدت بعض من مدن محافظة البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في الرياح والأتربة، واضطراب حركة الملاحة البحرية وانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب انخفاض الرؤية على الطرق السريعة، بينما لم تتأثر الأنشطة البحرية وحركة الطرق بالنشاط الملحوظ للرياح.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية من خلال تكثيف الجهود لمواجهة أي طارئ، ونشرت إدارة المرور الأكمنة والرادارات على الطرق وحذرت السائقين من السرعة الزائدة والالتزام بالسرعات المقررة.

من جانبها أعلنت محافظة البحرالأحمر في بيان لها، إعلان الطوارئ خلال الـ 72 ساعة القادمة تحسبًا للتغيرات الجوية، طبقًا لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط ملحوظ للرياح مما يؤدي إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

موانئ البحر الأحمر تشهد زيادة في تداول البضائع

من جهة أخرى، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن تداول 554 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة زيادة 3 % عن الفترة المماثلة من العام الماضى حيث سجلت الواردات 303 آلاف طن بضائع بينما سجلت الصادرات 251 ألف طن بضائع .

و شهد ميناء سفاجا تداول 390 ألف طن بضائع بكمية وارد 270 ألف طن وصادر 120 ألف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 43 ألف طن بكمية وارد 16 ألف طن وصادر 27 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 ألف طن بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 20 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 7 آلاف طن بروبلين وتصدير 84 الف طن فوسفات من ميناء الحمراوين .