جامعة جنوب الوادى تتقدم 50 مركزا عالميا في تصنيف التايمز

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ظهور الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالميا، طبقاً لتصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، وجاءت الجامعة في الفئة من 251 إلى 300 على العالم حيث كان ترتيبها العام الماضي بين 301-350 متقدمة50 مركزا هذا العام.

واحتلت جامعة جنوب الوادي المركز الثامن مكرر محلياً مع جامعة بنى سويف، مقارنه بالعام السابق حيث كان ترتيب الجامعة 13 بين الجامعات المصرية وتقدمت خمسة مراكز عن العام الماضي.

فاعلية خطط الجامعة وراء التقدم في التصنيف

وأشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف يعكس فاعلية الخطط المستهدفة للنهوض بالجامعة والوصول بها إلى العالمية من خلال تقديم جميع سبل الدعم على الصعيد المادي والمعنوي وذلك من خلال الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين للنشر العلمي المتميز ودعم مقترحات المشروعات البحثية للسادة أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

وأفاد الدكتور محمد على محمد إسماعيل ممثل الجامعة للتصنيف الدولي وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية أن تصنيف التايمز للتعليم العالي للاقتصاديات الناشئة 2022 يضم المؤسسات في البلدان المصنفة من قبل مجموعة FTSE والمصنفة على أنها ناشئة في مراكز متقدمة أو صاعدة ثانوية أو ذات اقتصاديات واعدة.

ويشمل هذا التصنيف نفس مؤشرات الأداء للتايمز الدولي (THE World University Rankings) من حيث التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية. ومع ذلك، فإن لها أوزانًا مختلفة لتعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.