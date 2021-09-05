جامعة جنوب الوادي تنظم المؤتمر العلمي الخامس بكلية الطب 8 سبتمبر

شاركت كلية الطب، جامعة جنوب الوادي، في ورشة عمل لمناقشة كل ما هو جديد في أمراض القولون العصبي وجرثومة المعدة وارتجاع المريء، وأيضاً أحدث طرق علاج فيروس (ب)، ومرض دهون الكبد، وأروام الكبد، والأدوية البيولوجية المستخدمة في التهاب القولون المزمن.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم، إضافة إلى أطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

وتهدف الورشة إلى الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة في هذا المجال بالإقليم، وكذلك الإعداد لفعاليات المؤتمر العلمي الخامس لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

وتنظم كلية الطب، جامعة جنوب الوادي المؤتمر العلمي الخامس لقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بكلية الطب، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا وذلك بمدينة الغردقة في الفترة من 8 -11 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور على غويل عميد كلية الطب بقنا، وأستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن المؤتمر يأتي في إطار الأنشطة العلمية التي تعقدها وتستضيفها كلية الطب على مدار العام من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة في شتي التخصصات خصوصاً التخصصات الطبية الدقيقة.

استعراض الجديد في علاج فيروس كورونا

وأشار إلى أن النسخة الخامسة للمؤتمر العلمي لقسم الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية تناقش كل ما هو جديد حول فيروس كورونا المستجد، وعرض أهم الأبحاث في هذا الإطار، كما يناقش المؤتمر مرض دهون الكبد ومراحله المختلفة وطرق العلاج الحديثة بجانب مناقشة أورام القولون والمعدة والكبد وأحدث طرق العلاج.

وأضاف الدكتور شمردن عز الدين أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب جامعة جنوب الوادي، ورئيس المؤتمر، والدكتور حسن صديق أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفى الجامعي ورئيس المؤتمر، أن الفعاليات تتضمن عرض ومناقشة لمجموعة من حالات مناظير الجهاز الهضمي، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين في هذا التخصص والتخصصات ذات الصلة.