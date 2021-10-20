طلاب الشرطة يشكلون بأجسادهم «الجمهورية الجديدة» أمام الرئيس (صور)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وبدأ العرض العام للطلاب الخريجين، وسط فرحة وسعادة أولياء أمور الطلاب الخريجين وزغاريدهم وتصفيقهم الحاد.

طابور عرض للخريجين ومراسم تسليم وتسلم القيادة

وسطر الطلاب بأجسادهم عبارة «الجمهورية الجديدة» عقب الانتهاء من طابور عرض الخريجين، وتلاها مراسم تسليم وتسلم القيادة، كما شهد الرئيس السيسي، العروض الرياضية والقتالية والمهارية لطلاب كلية الشرطة.

أهالي الخريجين يستقبلون الرئيس بالتصفيق والزغاريد والهتاف

وانطلق حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استقبله أهالي الخريجين، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، وعُزف النشيد الوطني فور وصول الرئيس، تبعه تقديم التحية العسكرية من حرس الشرف لكلية الشرطة.