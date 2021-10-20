الغرفة التجارية: وفرة دولارية واستقرار أسعار السلع في الأسواق

سجل «سعر الدولار» مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20 أكتوبر استقرارًا في كافة البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

واحتلت 3 بنوك أعلى مرتبة في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، وهي: «مصرف أبو ظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، والأهلي الكويتي» ليباع الدولار بسعر 15.76 مقابل 15.67جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في 3 بنوك «تنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان» ليباع الدولار فيها بسعر15.76 مقابل 15.67جنيه للشراء.

وجاءت بنوك «كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، أبو ظبي التجاري، أبوظبي الأول، hsbc، قطر الوطني» ليباع الدولار بسعر 15.75 مقابل 15.65جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع وشراء الدولار

وجاء بنكي مصر والأهلي المصري في مرتبة الأقل سعرا لبيع الدولار في قائمة البنوك اليوم الأربعاء، ليباع الدولار بسعر 15.74 مقابل 15.64جنيهًا للشراء.

غرفة الإسكندرية: توافر الدولار لاستيراد السلع الغذائية

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البنوك المصرية وفرت الدولار لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج وخاصة للسلع الاستراتيجية وذلك دون قيود.

وأضاف صقر، أن هناك مرونة بما يسمح بالتعاقد على استيراد السلع لضمان تغطية الاستهلاك المحلي لحين وصول القدر المتعاقد على استيراده في الأسواق، مؤكدًا أن استقرار سعر الدولار في كافة البنوك يقود السلع للاستقرار.

وتابع صقر، أن هناك أولوية للسلع الغذائية لتوفير مخزون استراتيجي، وتشمل الحبوب الرئيسة مثل «القمح والذرة والزيوت والخامات» اللازمة لصناعة الأدوية والسلع الوسيطة، مؤكدًا على عدم وجود شكاوى تخص توافر الدولار.

وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك عددا من الشاحنات المستوردة لتعاقدات قديمة ستدخل الأسواق خلال الفترة القادمة، ما سيؤدى إلى هدوء نسبى في الأسعار.