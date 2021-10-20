السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا من الرئيس السيسي لأوائل دفعة الخريجين من كلية الشرطة.

الخريجون الجدد يؤدون يمين الولاء

وأدى الخريجون الجدد يمين الولاء، خلف اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة.

وقرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة «ملازم تحت الاختبار».

منح الخريجين دبلومة «علوم الشرطة»

كما أصدَر وزير الداخلية، قرارًا بمنح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين وخريجي كليات الحقوق دبلومة «علوم الشرطة» مع تعيينهم بهيئة الشرطة.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، وعُزف النشيد الوطني فور وصول الرئيس، تبعه تقديم التحية العسكرية من حرس الشرف لكلية الشرطة.