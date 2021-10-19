العثور على جثة سيدة بترعة في الشرقية

عثر الأهالي على جثة سيدة بترعة في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر بالعثور على جثة سيدة طافية بمياه ترعة بدائرة مركز أولاد صقر .

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وفاة السيدة باسفيسكيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، حيث انزلقت قدماها في الترعة أثناء إلقائها كمية من القمامة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات .