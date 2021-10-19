عامل يتهم مدرسا بالاعتداء على ابنه بالضرب داخل مدرسة في الشرقية

اتهم ولي أمر طالب بالتعليم الثانوي التجاري الفني، مقيم بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير في محافظة الشرقية، مدرسا بالاعتداء على ابنه بالضرب بسبب عدم ارتدائه الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

تلقى مركز شرطة أبو كبير بلاغا من «صلاح.ا.ع»، عامل بمعهد ديني يقيم بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير، اتهم فيه «م.أ.ا»، مدرس بالمدرسة، بالاعتداء على ابنه «محمد»، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري بمدرسة المشاعلة الثانوية التجارية بالضرب أثناء دخوله المدرسة على مدار يومين متتالين حيث ضربه بالعصا كما وجه له السباب والشتائم.

الاعتداء بالضرب على الطالب لمدة يومين

وأوضح «الأب»، خلال البلاغ أن ابنه بعد تعرضه للاعتداء بالضرب مرتين رفض الذهاب إلى المدرسة في اليوم الثالث وعندما سأله لإيضاح سبب ذلك أخبره أن المدرس تعدى عليه بالضرب ووجه له إهانات وشتائم، مضيفا أن ابنه أفاد أن سبب الاعتداء عليه هو عدم ارتدائه الكمامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/349 أحوال دائرة المركز.

شكوى للإدارة التعليمية بأبو كبير

وفي السياق، تقدم الأب بشكوى للإدارة التعليمة بأبو كبير ضد المدرس للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، مضيفا أن الاعتداء على الطلاب يعد مخالفة لتعليمات التربية والتعليم وفقا للائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لسنة 2016 وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي وإخطار ولي الأمر وحظر استخدام العقاب البدني تحت أي ظرف من الظروف، وطالب المسئولين بالتحقيق في الواقعة.