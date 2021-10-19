بيطري الشرقية يتحفظ على طني لحوم مجمدة مجهولة المصدر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة العاشر من رمضان

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة العاشر من رمضان .

ضبط طنين من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

ضبط سيارة محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر

وعلى جانب آخر، تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي في وقت سابق أثناء مرورها علي بحر مويس أمام قرية أبوحطب من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من محافظة الغربية متوجهة إلى أبو كبير محملة بكمية من المواد الغذائية بالمخالفة.

وتبين أن السيارة محملة بـ«247»، كرتونة ملح طعام، وعدد 9 شيكارة ملح طعام، باجمالي كمية مقدارها 890 كيلو جرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، وتم تحرير المحضر رقم 1355 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.