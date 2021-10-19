محافظ الشرقية يُتابع مع رؤساء المدن أعمال التطيعم بلقاح كورونا

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، اليوم الثلاثاء، انتظام سير اللجان المكلفة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين والمترددين على المنشأت الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتيسير على المواطنين، بتسجيل بياناتهم لتلقي اللقاح، وتقديم كافه سبل الدعم للفرق الطبية المكلفة بإجراء التطعيم ضد الفيروس، حرصاً على سلامتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

تكليف رؤساء المراكز والمدن بالمرور على المنشآت لمتابعة التطيعم بلقاح كورونا

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المنشأت الحكومية العامة والخاصة والهيئات والشركات والبنوك والمحال العامة، والمواقف والأسواق، وأماكن تجمعات المواطنين في نطاق المحافظة، والتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم شهاده تحليل للفيروس (PCR) كل ثلاثة أيام، قبل الانتظام في العمل، والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات، دون الحصول على التطعيم، والتأكد من وضع بيان مبين به عدد العاملين الحاصلين على اللقاح، وفي حالة المخالفة يتوجب اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وإعداد تقرير يومي للعرض لاتخاذ مايلزم.

رئاسة حي أول الزقازيق تتابع التطيعم ضد كورونا

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة حي أول الزقازيق ومركز الحسينية ومدينة منشأة أبو عمر، بتشكيل لجان للمرور على المنشأت الحكومية والمحال التجارية لتسجيل بيانات المواطنين، لإعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وأصدر محافظ الشرقية، في وقت سابق، القرار رقم 84 84 لسنه 2021، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المركز أو المدينة المختص، وعضوية مديري الإدارات الصحيه والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري، ومديري مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية، بالمركز أو المدينة.