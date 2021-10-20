وزير الداخلية للرئيس: تقودون مسيرة الوطن برؤية مستقبلية مستنيرة

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنَّ خريجي كلية الشرطة من الدفعة الجديدة يبدأون أولى خطواتهم العملية في أداء رسالتهم في حفظ الأمن والأمان في ربوع مصر ويقفون بصلابة وشموخ حراسا للوطن في سبيل رفعته ورخاء شعبه.

الرئيس أسس دولة تتبوء مكانة بين الشعوب

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة: «نحتفل بيوم الخريجين هذا العام مع آفاق الجمهورية الجديدة، وأنتم سيادة الرئيس تقودون مسيرة الوطن برؤية مستقبلية مستنيرة تحققون من خلالها آمال الشعب عبر إنجازات ومشروعات عملاقة، أسست لدولة تتبوء مكانة بين الشعوب».

جهاز الشرطة يدرك جيدا تحديات وصراعات المحيط الإقليمي

وأوضح وزير الدخلية: «يدرك جهاز الشرطة إدراكًا كاملًا للتحديات والصراعات بالمحيط الإقليمي، وهنا يقف رجال الشرطة عند مستوى المسؤلية ومؤديين للواجب، لمواجهة مخططات الإرهاب والعمليات الإجرامية في شتى صورها».

وشدد اللواء توفيق، على أنَّ وزارة الداخلية تواصل استهداف البؤر الإرهابية وردع الخارجين عن القانون، وارتكزت الاستراتيجية الأمنية على أسس وتخطيط علمي مدروس لتحقيق الريادة الأمنية وتعمل الوزارة على التطوير والتحديث الشامل».