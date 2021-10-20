توفير 447 ألف جهاز تعويضي من «الأورمان» لغير القادرين

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية، في إطار خدماتها الطبية لتوفير «حياة كريمة»، لغير القادرين قامت بتسليم 447 ألفا و832 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة بتكلفة إجمالية 635 مليون جنيه، مؤكدًا تحديد الحالات المستحقة وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي لتحديد الأولى بالرعاية .

وأوضح «شعبان»، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ انتهى مؤخرا من تسليم 600 جهاز تعويضي و 640 سماعة طبية، مؤكدا أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، لافتا إلى أنه مشروع تنموي للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين

وأضاف أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة في صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية .

الأرومان تتعاون مع محافظة كفر الشيخ لدعم الأكثر احتياجا

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصرالمحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .