يوم ترفيهي لأطفال شفاء الأورمان داخل النادي الأهلي بالأقصر.. «صور»

في لفتة إنسانية هدفها رسم الابتسامة على وجوه أطفال «شفاء الأورمان» من محاربي مرض السرطان، خصص النادي الأهلي فرع محافظة الأقصر، يوما لجميع الأطفال من مرضى الأورام السرطانية بطيبة شمال المحافظة، حيث قضى الأطفال يومًا كاملًا استمعوا خلاله باللعب داخل ملعب كرة القدم بالنادي وحمام السباحة، ليختتم اليوم الترفيهي بتوزيع جميع الهدايا التذكارية على الأطفال المشاركين في اليوم من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي.

النادي الأهلي يستقبل أطفال شفاء الأورمان

بدوره، قال سيف الوزيري، رئيس مجلس الإدارة لفرع النادي الأهلي بالأقصر، إن النادي حريص بشكل دائم على استقبال جميع الأطفال من محاربي السرطان داخل شفاء الأورمان، لقضاء أوقات ممتعة وتنفيذ العديد من الفعاليات لاستقبالهم وتخفيف آلامهم خلال فترات العلاج داخل المستشفى.

وأضاف محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بطيبة، أن دعم إدارة النادي الأهلي لمرضى السرطان من الأطفال، يُعتبر أكبر حافز يٌساعد الأطفال على تخطي مراحل التعب، خاصة لما يحمل هذا النادي من شعبية كبيرة داخل المجتمع المصري، مقدمًا الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على رأسهم ياسر عبدالعال مدير فرع النادي بالأقصر، لما قدموه من دعم للأطفال.

افتتاح النادي الأهلي

والجدير بالذكر، أنه تم افتتاح فرع النادي الأهلى بمحافظة الأقصر في مارس الماضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم إنشاؤه على مساحة تصل لـ 13 فدانا، كما يضم ملعب كرة قدم، ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج وكذلك يضم ملاعب للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيا وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان.