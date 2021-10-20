السيسي يهنئ خريجي الشرطة وأسرهم ويحيي أسر شهداء الوطن

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضباط الخريجين الجدد والضابطات، قائلًا «ألف مبروك، واسمحولي أهنئ الأسر وأشكرهم أيضًا أنَّهم قدموا أبنائهم وبناتهم علشان يتولوا مهمة عظيمة جدًا وهي أمن مصر وسلامة الناس، فكل التحية والشكر لكم جميعًا على ذلك».

قدمتم أبناءكم لأجل أمن مصر وسلامة أهلها

وأضاف الرئيس السيسي: «مش هنسى أقدم باسمي واسم المصريين كل التحية والاحترام لأسر الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش والقضاء وطوائف المجتمع».

استقبال حافل لرئيس الجمهورية من أهالي الخريجين

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، وعُزف النشيد الوطني فور وصول الرئيس، تبعه تقديم التحية العسكرية من حرس الشرف لكلية الشرطة.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا من الرئيس السيسي لأوائل دفعة الخريجين من كلية الشرطة، وأدى الخريجون الجدد يمين الولاء، خلف اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة.

ومنح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة «ملازم تحت الاختبار»، إضافة إلى منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين وخريجي كليات الحقوق دبلومة «علوم الشرطة» مع تعيينهم بهيئة الشرطة.