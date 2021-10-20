السيسي: في كل مناسبة سنبدأ بـ«سلام الشهيد»

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه يجب البدء في كل مناسبة وكل طابور بسلام الشهيد، مشددًا على أنَّه يجب الحفاظ على هذه المراسم، بقوله: «أرجو من قائد الطابور ينادي على سلام الشهيد، ونسجل التحية لهم دايمًا من خلال هذا الإجراء».

وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أنَّ السنة الحالية تشهد تخريج الدفعة الثانية لكلية الشرطة من حاملي الدراسات العليا من شابات وشباب الحقوق والكليات المتخصصة، مبينًا أنَّه وتطوير العملية التعليمية بالحاصلين على الدكتوراة والماجستير، مشيرًا إلى البرامج التي تنفذ بوزارة الداخلية لتطوير قدرات وأداء أبنائها من الخريجين والعاملين بالقطاع الشرطي.

لن ننسى من قدموا أروحهم في سبيل الوطن

وقال الرئيس السيسي، إنَّه من الهام تذكر السنوات الصعبة التي مرت على مصر السبع سنوات الماضية، مثمنًا تضحيات الشعب المصري جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة والجيش في سبيل تقدم الوطن.

وأضاف الرئيس السيسي، «لن ننسى أبدًا الأبناء والبنات الذين قدموا أروحهم وحياتهم وإصاباتهم، ومازال حتى الآن يقدم من الجيش والشرطة شهداء ومصابين»، موضحًا «بقول للخريجين الجدد انتوا بتتعاملوا مع المواطن وأمنه وراحته وسلامته، فتذكروا دائمًا إنكم تكونوا قدوة لهم، وفي التعامل معاهم ومعالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بهم».

الرئيس للخريجين الجدد: تتعاملون مع المواطن وأمنه.. تذكروا دائمًا أنكم قدوة

واستكمل الرئيس: «أنا عارف إن التعامل مع الشعب أمر ليس باليسير، بس دي صورة رائعة جدا إننا نكون ممثلين لوزارة الداخلية في كل القطاعات اللي بتتعامل مع الجمهور، ونكون قدوة»، مختتمًا حديثه «بتمنالكم التوفيق، وبقول مرة تانية ألف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم وزمايلكم ودايمًا تكونوا مثل عظيم ورائع في كل حتة».