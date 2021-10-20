«الصحة» توضح 3 مشروبات تساهم في الوقاية من فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن ثلاثة مشروبات طبيعية من شأنها أن تساهم في تقوية مناعة الفرد ضد الأمراض، كما أنها تساهم في الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

المشروبات التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19»

1 - كوب من عصير «البرتقال الطبيعي» يغني الفرد عن كبسولة من فيتامين «ج».

2 - اللبن مصدر للبروتين، وأيضا مصدر للزنك، حيث إن تناول كوب من اللبن في الصباح وكوب آخر في المساء يعزز من مناعة الفرد.

3 - يجب الحرص على شرب المياه، بكمية من 8 إلى 10 أكواب كل يوم، حتى لا يُصاب الفرد بالجفاف الذي يؤثر على الصحة وأيضا على أداء أجهزة الجسم بشكل عام.

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد نصحت السيدات بعدم تعرضهن لدخان التبغ بهدف حماية أنفسهن من خطورة الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت وزارة الصحة في إحدى منشوراتها التوعوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يجب على السيدات أن يحرصن على الكشف بشكل دوري ومبكر في الوحدات الصحية والتي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية، بهدف الدعم لصحة المرأة وأيضًا العلاج المجاني، عن طريق أحد برتوكولات العلاج العالمية.

وأكدت «الصحة» أن تعرض السيدات الحوامل لدخان التبغ من شأنه أن يكون سببًا لانخفاض وزن المولود خلال الولادة، وهو ما يؤدي إلى رفع خطر الإصابة بمختلف المشاكل الصحية، بالإضافة إلى صعوبة التعلم لدى الطفل.

وأوضحت وزارة الصحة أن استنشاق كل من الرضع أو الأطفال لدخان التبغ من خلال الآباء المدخنين يرفع من مخاطر حدوث «موت الرضع المفاجئ» وهي متلازمة تهدد الأطفال، إلى جانب انخفاض النمو البدني لهم، وإصابتهم بسرطان الأطفال.