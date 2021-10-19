الصحة: تغير أعراض فيروس كورونا فى الموجة الرابعة للفيروس.. أبرزها الكحة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تغير أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» معظم مصابي الفيروس في الموجة الرابعة لفيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة ولكن طول فترة الإصابة بارتفاع درجة الحرارة والإصابة ببلغم مصاحب بكحة وصداع شديد و تكسير في العضلات وألم في البطن.

أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وتابع المصدر، أن ذروة الموجة الرابعة في مصر ستكون بنهاية الأسبوع الجاري، وعلى المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكدًا على أهمية التطعيم الذي أصبح جزء من الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس.

الصحة تستعد لاستقبال 6 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر الجاري

وأضاف المصدر، أن الوزارة تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري تقدر بـ6 مليون جرعة، لافتا إلى سعى الدولة المصرية لتنوع مصادر تنوع لقاحات كورونا للمواطنين سواء للمسافرين أو المواطنين بشكل عام.

وأوضح المصدر، خطة الدولة لتطعيم طلاب المدارس وهم الصف الثالث بلقاح فايزر أو سينوفارم نظرًا لمنحهم الموافقة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم هذه الفئة.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية تطعيم لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة، مؤكدة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس وغيره من الأمراض المعدية.