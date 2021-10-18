جامعة الإسكندرية تنشر 32 بحثا جديدا في مجلات «Scopus» العالمية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 32 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏Scopus» العالمية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية في بيان صحفي، اليوم، أن نتائج هذا الأسبوع، أظهرت أن النشر الدولي بلغ 32 بحثا واستأثرت العلوم الأساسية بنسبة 36.4% من الأبحاث المنشورة وشملت الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية بنسبة 16.4%، علوم البيئة 7.3%، علوم الحاسب 5.5%، الرياضيات 3.6%، الكيمياء 3.6%، فيما حققت العلوم الطبية نسبة 25.5% من الأبحاث المنشورة، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية بنسبة 7.3%، فالصيدلانيات وعلوم السموم 7.3%، فالهندسة 5.5%، والطاقة 3.6%.

تعاون دولي فى إجراء هذه الأبحاث

وأوضح أنه بتحليل الأبحاث المنشورة تبين أن هناك تعاونا دوليا واضحا في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة مشاركة مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية بواقع 11 بحث، تلتها إنجلترا بـ5 أبحاث، فالإمارات العربية 4 أبحاث، ثم كندا وألمانيا وليبيا الولايات المتحدة الأمريكية، 2 بحث، لكل منها، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الملك سعود، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة المنصورة، وجامعة برمنجهام، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وغيرهم من الجامعات.

من جانبه، هنأ قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.