إدراج 5 تخصصات علمية من جامعة الإسكندرية بتصنيف التايمز 2022

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن نتائج التصنيف العالمي «تايمز للتعليم العالي في التخصصات المختلفة» على مستوى العالم لعام 2022، تم إعلانها مؤخرا، وأوضح التقرير أن جامعة الإسكندرية أدرجت ضمن خمس تخصصات مختلفة، هي العلوم السريرية والصحة واحتلت الجامعة في هذا التخصص الترتيب (301 – 400) عالمياً، وفي علوم الحياة الترتيب (501 – 600)، وفي كلا من علوم الحاسب الآلي والهندسة شغلت مرتبة (601 – 800) في هذين التخصصين، وأخيراً في العلوم الطبيعية في المرتبة (801 – 1000).

واضاف رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التصنيف يسلط الضوء على الجامعات الرائدة في التخصصات التالية: «الأعمال والاقتصاد، التعليم، القانون، العلوم الاجتماعية، علوم الحاسب الآلي، الهندسة، التجارب السريرية والعلوم الصحية، علوم الحياة، العلوم الفيزيائية، علم النفس، الآداب والعلوم الإنسانية».

طريقة تقييم تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي لعام 2022

وأشار إلى أن تصنيف هذا العام بالتخصصات تضمن 565 جامعة، مقارنة بعدد 536 العام الماضي، حيث شغلت جامعة الإسكندرية مرتبة متقدمة عالمياً في تخصص المواد السريرية والصحية.

وأشار «قنصوة»، إلى أن طريقة تقييم تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي لعام 2022 لهذا التخصص والذي شمل العلوم الطبية، وطب الأسنان، والعلوم الصحية، وأن معايير التقييم شملت 5 مؤشرات رئيسية هي التدريس: «بيئة التعلم، 27.5%، البحث، الحجم، الدخل، والسمعة، 27.5%، الاستشهادات، وتأثير البحث 30%، النظرة الدولية، الموظفين والطلاب والبحث 7.5%، دخل الصناعة والابتكار 2.5%».

وأشار إلى أنه من قواعد التقييم عدم تضمين أي جامعة في التصنيف العالمي للجامعات، إلا إذا نشرت ما لا يقل عن 1000 بحث ذي صلة على مدار السنوات الخمس تحت الدراس، ويختلف عدد الأبحاث وفقاً لكل تخصص فبالنسبة إلى تخصص المواد السريرية والصحية ينخفض عدد الأبحاث ليصبح 500 بحث منشور في المجلات المفهرسة عالمياً على مدار السنوات الخمس الماضية.

ولفت إلى أن معيار أهلية أعضاء هيئة التدريس يستوجب أن تضم الجامعة ما لا يقل عن 5% من أعضاء هيئة التدريس العاملين في التخصصات السريرية وما قبل السريرية والصحية لإدراجها في هذا التخصص، وكذلك يجب أن يكون لدى الجامعة حد أدنى من الموظفين في هذا التخصص ليتم تضمينهم في هذا التصنيف.

جامعة الأسكندرية تهتم بإنشاء الحاضنات التكنولوجية

وأكد أن جامعة الأسكندرية تهتم حالياً بإنشاء الحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة لتسويق مخرجات البحث العلمي، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتشجيع الابتكار وتحفيز المعرفة والبحث العلمي لنشر ثقافة العلوم والابتكار فى مجتمع الصناعة والأعمال.

وقدم رئيس الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز والذي يواكب تطورات العصر ويعد مؤشراً على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.