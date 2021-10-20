الرعاية الصحية: منظار جراحي بمجمع الإسماعيلية بقيمة 1.2 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، عن وصول منظار جراحي متكامل إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، لتوفير المزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.

يستخدم في العديد من الجراحات ويسجل العملية

وأضافت الهيئة، أن المنظار الجراحي المتكامل يستخدم في العديد من التدخلات الطبية لمعالجة المرضى بأحدث الطرق العلاجية بدلًا من الشق أو الفتح الجراحي، ويستخدم في «جراحات البطن، جراحات السمنة، عمليات تكميم المعدة، تحويل المسار، المرارة، الفتق، قرحة المعدة، إضافة إلى استئصال الأورام في أماكن محددة بالبطن، كأورام المعدة والقولون، وللأغراض التشخيصية، مثل أخذ عينة من عضو بالبطن، التأكيد على وجود نزيف بالبطن، وتشخيص حالات الالتهاب البريتوني».

وتابعت هيئة العامة للرعاية الصحية، أن إمكانيات هذا المنظار الجراحي المتكامل في تسجيل العمليات التي تجرى من خلاله، عن طريق شاشة مزودة بالمنظار وتقنيات تكنولوجية تتيح تسجيل وحفظ العمليات الطبية، على الوسائط الإلكترونية المستخدمة لحفظ المعلومات كوحدات التخزين الفلاشية USB أو الأقراص المضغوطة CD.

1.2 مليون جنيه قيمة المنظار

وأكدت هيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا المنظار من أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المستخدمة في توفير أفضل طرق العلاج والرعاية الصحية الآمنة للمرضى، وأنه تبلغ قيمة المنظار 1.2 مليون جنيه.

نجاح التأمين الصحي الشامل يأتي لاتباع أدلة العمل المحدثة عالميًا

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن النجاحات الملموسة التي تحققها منشآت هيئة الرعاية الصحية في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل ترجع إلى ارتكازها على توفير الخدمات الطبية والعلاجية المبنية على الأدلة العلمية والممارسات الإكلينيكية السليمة.

وأشار السبكي، إلى النجاح يأتي أيضًَا وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، وحرصها على مواكبة أحدث التقنيات الطبية وتوفير أحدث الأجهزة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين.

350 ألف خدمة طبية وعلاجية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية

وأضاف المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن أهمية تزويد المنشآت الطبية بالمناظير الجراحية، لقدرتها الفائقة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة دون الحاجة للجراحات التقليدية، وتقليل آلام ما بعد العملية، وتقليل فترة الإقامة بالمستشفى، والمساعدة على العودة إلى الحياة الطبيعية في أقصر مدة زمنية.

وأكد السبكي، على التجهيزات الطبية العالمية للمجمع الطبي بالإسماعيلية هدية الرئيس السيسي للمصريين، والذي قدم أكثر من 350 ألف خدمة طبية وعلاجية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة في فبراير الماضي حتى الآن.