الرعاية الصحية ببورسعيد: نجاح أدق وأكبر عملية لأمراض الشريان الأورطي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح واحدة من أدق وأكبر العمليات الخاصة بأمراض الشريان الأورطي، والتي تمثلت في زراعة دعامات مغطاة للشريان الأورطي متفرعة إلى شرايين الكبد والأمعاء والكُلى بتقنية (EVAR) لمنتفعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لأول مرة بمحافظة بورسعيد وبإقليم القناة كله، وبالتعاون بين مستشفى النصر التخصصي، السلام التابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

العملية تكلف أكثر من مليون جنيه وكلفت المريض 300 جنيه

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن تكلفة العملية في القطاع الخاص تتخطى أكثر من مليون جنيه، وتم إجرائها للمريض المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بنسبة مساهمة لا تتعدى 300 جنيه فقط، وذلك داخل مستشفى النصر التخصصي، والتي تعد أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والتي تعد أول مستشفى حكومي حاصل على درجة الاعتماد (GAHAR 2021) المعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الاسكوا.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، في يبانها، أنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وفحص الحالة الصحية للمنتفع من قبل فريق جراحة الأوعية الدموية، تبين أن المريض يعاني من تمدد بالشريان الأورطي الصدري والبطني فوق مستوى الشريان الكلوي، وعليه تقرر زراعة دعامات مغطاة للشريان الاورطي متفرعة إلى شرايين الكبد والأمعاء والكُلى، عن طريق القسطرة التداخلية بتقنية (EVAR)، وهو التدخل الأكثر كفاءة وأمانًا للمريض، بعيدًا عن الحل الجراحي المعروف.

نجاح العملية على يد فريق جراحي ماهر

وأكدت الهيئة، أنه تم إجراء العملية بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمريض على يد فريق من أمهر جراحي الأوعية الدموية من شرايين وأوردة باستخدام طرق العلاج الطبية أو الجراحية أو القسطرة.

وأوضحت أن الفريق ضم كلًا من «الدكتور تامر عبدالحي خفاجي استشاري وأستاذ جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد لبيب مأمون استشاري ومدرس جراحة الأوعية الدموية، وزميل قسطرة الأورطي التداخلية بجامعة بولونيا في إيطاليا، والدكتور أحمد فكري استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد مسلم أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وبمعاونة الأطباء المقيمين لجراحة الأوعية الدموية الدكتور أحمد عوض، والدكتور هشام زكريا، والدكتور حسين الضهيري، وبمشاركة الدكتور أحمد عبدالرؤوف ـخصائي التخدير، ومساعدة، فريق الفنيين والتمريض المميز بوحدة القسطرة».

إنجاز جديد لمستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد

وقال الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إن هذه العملية تعد إنجازًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفيي السلام والنصر التخصصي، الرائدتان في علاج أمراض الأوعية الدموية بأحدث التقنيات العالمية مثل (EVAR)، وذلك على يد أبنائها من الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، على جهود هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الحثيثة، نحو توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى كجزء من تحقيق أهداف ورؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن تقنية (EVAR) من أحدث التقنيات لمعالجة أمراض تورم الشريان الأورطي بدون جراحة، والتي يساعد في الحفاظ على حياة المرضى وعلاجهم بطريقة أكثر أمانًا وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، كما تقلل من نسبة تعرض المريض للأعراض الجانبية التي قد تحدث عند اللجوء للحل الجراحي المعتاد بما تحمله جراحة الشرايين من خطورة على القلب، وأخذ وقت طويل لإتمام الشفاء فضلًا عن عدم صلاحيتها لعلاج كل الحالات.

السبكي: تكلفة الجراحة تتخطى المليون جنيه والمريض دفع 300 جنيه

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن توفير الكوادر الطبية الماهرة وخصوصًا في التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علمًا بأن هؤلاء الأطباء مطلوبون في كل دول العالم.

وأكد السبكي، أن ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف السبكي، أنه يتم تجهيز منشآت هيئة الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحة الأسرة، بمختلف محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية، كما يتم إمدادها باستمرار بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية، بما يسهم في دعم جهودها لتكون في طليعة التميز ضمن مجال الرعاية الصحية ورائدة في مجال الابتكار الطبي الذي سيرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في مصر خلال المراحل المقبلة، ويحقق أعلى مستوى من رضاء المنتفعين عن مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.