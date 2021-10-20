«شعبة الخضر» تبحث مع «الزراعة» التدخل لمنع نقص أي سلع بالسوق

تعقد اليوم الأربعاء 20 أكتوبر شعبة الخضر والفاكهة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وزارة الزراعة لمناقشة توفير المحاصيل الشتوية بأسعار مناسبة للمواطنين وتجنب حدوث أي أزمات نتيجة نقص المحاصيل الزراعية في الأسواق نتيجة التغيرات المناخية.

شعبة الخضر هدف الاجتماع استقرار الأسعار

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاجتماع جاء بعد تاثر عدد كبير من الفلاحين وتكبدهم خسائر نتيجة التغيرات المناخية التي ضربت أهم محصول صيفي وهو المانجو والتي يستغرق زراعتها عام.

وأضاف النجيب، أن السيطرة على أسعار المحاصيل بالأسواق تكمن في توفير قاعدة معلومات دقيقة لحجم إنتاج واستهلاك المحاصيل ورسم خريطة الزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يقود لمعرفة حجم الإنتاج والاستهلاك السنوي وتحويل الزراعة من زراعة موسمية إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لها قيمة مضافة طوال العام.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، على ضرورة أن يقوم بذلك الهيئات التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة للحفاظ على الأمن الغذائي، كما شدد على ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع وطرحها بأسعار مناسبة في منافذها المختلفة لإتاحة الوفرة واستقرار الأسعار.

شعبة الخضر تطالب بنقل الأسواق

وفى سياق متصل دعا نائب رئيس الشعبة، بضرورة نقل كافة الأسواق العشوائية للخضروات والفاكهة إلى الأماكن المنظمة في كافة المحافظات، على غرار أسواق العبور وأكتوبر لفرض رقابة حقيقية على هذه الأسواق، وذلك خلال التعاون بين اتحاد الغرف التجارية والجهات الحكومية مثل وزارة التنمية المحلية المعنية.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن التجارة العشوائية تمثل حوالي 60% من إجمالي أسواق الخضروات والفاكهة في مصر وسبب أساسي في رفع الأسعار، حيث تشكل حلقات التداول أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار.

أسعار الخضر والفاكهة

تباع الطماطم بأسعار تتراوح 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو.

يباع البصل بسعر تراوح ما بين 2 إلى 3.3 جنيهات للكيلو.

البقدونس 100 رابطة بسعر 50 جنيهًا.

تباع البطاطس بسعر تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

يباع البرتقال الصيفي يباع بسعر 4 إلى 7 جنيهات.

البرتقال البلدي 3.5 جنيه.

الليمون من 5 إلى 8 جنيهات.

العنب الرومي يباع بسعر 6 إلى 9 جنيهات.