«الأرصاد» تنصح المواطنين باصطحاب چاكيت خفيف ليلا: الحرارة منخفضة

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المُبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية واستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود اليوم طقس خريفي معتدل على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون لطيفا على كل الأنحاء في أول ساعات الليل، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

استمرار انخفاض الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وما بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة، وما بين 29 و30 درجة مئوية على محافظات شمال الصعيد، و34 و35 على محافظات جنوب الصعيد، وتستمر هذه المعدلات حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات، استمرار تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، تكون خفيفة وسرعان ما تتلاشى في الثامنة صباحًا غير مؤثرة على حركة الطرق.

تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية

وتابعت غانم، أنّ هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة حتى الجمعة المقبل على مناطق متفرقة من «الإسكندرية - مطروح - بورسعيد - رفح - دمياط - العريش» على فترات متقطعة، ولا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار على القاهرة أو أي من محافظات الجمهورية.

وتابعت «غانم» أنّ هناك نشاط للرياح خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وجنوبي سيناء والصعيد، يلطف الأجواء ويزيد الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة.

حركة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحركة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر، أكدت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد، أنّ البحر المتوسط معتدل ومناسب لكل الأنشطة البحرية، إلا أنّ البحر الأحمر مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 و3 متر ويكون غير مؤهلًا للأنشطة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج.

وخلال هذه الفترة، تنصح المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المُبكر بهيئة الأرصاد المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة بشكل يومي، نظرًا للتقلبات الحادة والسريعة خلال فصل الخريف، والقيادة بهدوء وحذر تام في أثناء تكوّن الشبورة على الطرق، وارتداء الملابس الخريفية مع اصطحاب جاكيت خاصة أثناء الخروج في ساعات الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.