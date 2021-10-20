حرائق تقتل أطفال في غياب الوالدين بالشرقية

يضر الآباء والأمهات إلى مغادرة منازلهم لقاء احتياجاتهم تاركين أطفالهم الصغار بمفردهم، بين جدران المنزل وأبوابه المغلقة دون أن يخطر في بالهم احتمالية تعرضهم لأي مكروه قد يؤثر على صحتهم النفسية أو الجسدية، وقد يصل الأمر إلى الإصابة أو الوفاة وهو الأمر الذي تكرر في محافظة الشرقية حيث فقدت أسر أبنائهم الصغار في حوادث منزلية.

وفاة طفل وشقيقته في حريق منزلهم بالعاشر من رمضان

مدينة العاشر من رمضان شهدت فاجعة خلال الأيام الماضية تعد هي الأحدث في سجلات هذه الحوادث المؤلمة، حيث توفي طفل وشقيقته إثر اندلاع حريق بشقة أسرتهم بالحي الـ 11 في المدينة، حيث فوجئ الأهالي بتصاعد ألسنة اللهب والنيران من نوافذ الشقة ليسارعوا إلى إخماد النيران.

مشاهد مؤلمة بعد وفاة الطفلين

الأب والأم، بمجرد تلقيهما اتصالا هاتفيا بنشوب الحريق في مسكنهم بدت الصدمة على ملامح وجهيهما .. يسارعان إلى مغادرة مكان عملهما ودقات قلبيهما تسابق خطوات أقدامهما التي تحملهما بالكاد، وأثناء قطع المسافة للوصول إلى منزلهما كل ما يدور في عقلهما هو حال طفليهما، وما أن وصلا حتى سقطت الأم على الأرض وخرجت صرخات مدوية من حنجرتها كادت تصل إلى عنان السماء، جلست الأم المكلومة تحتضن طفليها تنادي عليهما دون أن يجيبا ندائها للمرة الأولى وتتحسس بأيديها قلبيهما لتجد أن النبض توقف نهائيا بعد أن غادرا الحياة بلا رجعة.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالواقعة

الأجهزة الأمنية، توجهت لمباشرة الواقعة فور ورود إخطارا بنشوب حريق في الحي الـ 11 بالمدينة بنطاق قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، أسفر عن وفاة «محمد»، 3 سنوات وشقيقته «جودي»، 5 سنوات، وانتقلت قوة من الحماية المدنية لإخماد النيران وتم نقل جثتي الطفلين إلى مشرحة مستشفى التأمين بالعاشر من رمضان والتصريح بدفنهما بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وداع مؤلم للطفلين بسمقط رأس والدهما بقرية الإخيوة بالحسينية

الحادثة المؤلمة ألقت بظلال الحزن على قرية الإخيوة التابعة لمركز الحسينية بعدما حمل الوالدان طفليهما لتشيعهما بمقابر أسرة والدهما بالقرية، فيما توافد الأهالي لمؤازرتهما وتقديم العزاء لهما ومحاولة التخفيف عنهما بعبارات الرثاء والصبر.

مصرع طفلين واختناق شقيقهما في حريق بمنزلهم بمشتول السوق

مركز مشتول السوق، شهد أيضا حادثا مأسويا مماثلا حيث لقي طفلان شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شقيقهما باختناق إثر حريق شب في منزلهم بقرية «نبتيت»، التابعة لمركز مشتول السوق، حيث تبين نشوب النيران في المنزل بسبب ماس كهربائي، أسفر عن وفاة طفلين اختناقا، فيما أصيب شقيقهما الثالث وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران.

وتبين من التحريات الأولية، أن الأطفال كانوا بمفردهم في المنزل حيث توجه والدهم إلى عمله، وذهبت الأم لشراء بعض احتياجات المنزل، وأثناء تواجد الأطفال اندلع الحريق ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين.

وفاة 3 أطفال وإصابة شقيقتهم في حريق بمنزلهم في أبو حماد

وفي وقت سابق شهد مركز أبو حماد وفاة 3 أطفال وإصابة شقيقتهم باختناق إثر نشوب حريق في منزلهم بقرية بحطيط التابعة لمكرز أبو حماد، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمباشرة الواقعة تبين مصرع أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و7 و11 عاما وأن سبب الحريق ماس كهربائي وذلك في ظل تواجد الأب بمكان عمله وتوجه الام لشراء احتياجات للمنزل، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن جثث الأطفال.