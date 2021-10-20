ضبط طني مسحوق حليب ومواد تصنيع أعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تموينية على المنشآت الصناعية والمخابز البلدية بالعاشر من رمضان

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي، حملة تموينية على المنشآت الصناعية والمخابز البلدية بمدينة العاشر من رمضان.

ضبط 500 كيلو جرام مسحوق حليب منزوع الدسم

وأسفرت على الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب شركة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لحيازته واستخدامه مسحوق حليب منزوع الدسم، بلا فواتير شراء، وتم ضبط 500 كيلو جرام مسحوق حليب منزوع الدسم.

ضبط طن فوسفات مجهول المصدر

كما جرى تحرير محضر لصاحب مصنع إضافات أعلاف مواشي لحيازته واستخدامه مواد خام ليس لها فواتير شراء، وتم ضبط طن فوسفات ثنائي الكالسيوم و500 كيلو جرام من مادة الكاولين.

وفي وقت سابق شنت مديرية التموين، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات.